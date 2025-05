Os estudantes da Rede Estadual que estão concluindo o Ensino Médio ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ainda podem pedir a isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O prazo termina nesta sexta-feira (2.5).

Os interessados devem realizar a solicitação na Página do Participante (clique aqui para acessar), acessível através do portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br., garantindo assim a gratuidade da inscrição.

Entre os critérios para a isenção, o estudante terá que ter feito todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ou participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC), também se enquadram nos requisitos.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) observa que, independente do pedido de isenção, o estudante precisará fazer a inscrição para o Enem. Além disso, o candidato deve ficar atento às datas e aos documentos necessários para garantir a participação no processo.

O resultado do pedido de isenção será publicado no dia 12 de maio. Em caso de negativa, o candidato poderá solicitar recurso de 12 a 16 de maio. A divulgação final estará disponível no dia 22 de maio.

Justificativa de ausência

No mesmo período, o estudante também deve justificar a sua ausência no Enem 2024. Quem não compareceu aos dois dias de prova no ano passado, precisa justificar caso queira participar da edição de 2025 gratuitamente. O prazo para realizar esse procedimento também será de 14 a 25 de abril.

Pré-Enem Digital MT

Na Rede Estadual, já passam de 25 mil estudantes inscritos para participar do Pré-Enem Digit@l MT, realizado pelo Governo de Mato Grosso. As aulas ocorrem tanto de forma presencial como online, com suporte da plataforma da Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH), além de outras plataformas parceiras e acompanhamento de professores da Rede Estadual selecionados para atuarem no projeto.

Assim como os outros anos, o Pré-Enem Digit@l MT terá simulados, aulões antes da prova do Enem, que ainda não tem data divulgada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Outras novidades da edição 2025 do Pré-Enem Digit@l MT são as pílulas de conhecimento (dicas ENEM), fato ou fake (a verdade pela Ciência), jogos, oficinas de redação e entre outras ações que serão realizadas paralelamente às aulas regulares, não interferindo na rotina da escola.

Cada estudante inscrito receberá material específico contendo exercícios e simulados para utilizar durante os meses de curso, que começou em abril e vai até novembro deste ano.

As atividades do Pré-Enem Digit@l MT estão sendo desenvolvidas em 13 municípios polo: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.