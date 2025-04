Nos últimos sete anos, Mato Grosso já reduziu em 40% o número de óbitos e sinistros de trânsito. Para reduzir ainda mais esse índice, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) retomou as atividades do Comitê Intersetorial do Programa Vida no Trânsito, coordenado pela pasta.

O coordenador do comitê, Aparecido Cavalcante, destacou o planejamento das ações para o alcance da meta de redução de 50% dos óbitos e sinistros, conforme pactuado junto à Organização Mundial de Saúde/Organização das Nações Unidas (OMS/ONU).

“Mato Grosso tem uma base de 1.200 óbitos por ano, esse número praticamente multiplica por seis em sequelas e sequelados, pessoas que receberão investimento do SUS. Hoje, a gente já está em patamar de 40% de redução. Então, se continuarmos nesse ritmo, com certeza vamos conseguir salvaguardar mais vidas do que o pactuado. Isso para nós é importante”, destacou.

Na última quinta-feira (17), Mato Grosso recebeu a visita do Oficial Técnico em Segurança Viária e Prevenção de Lesões Não-intencionais da OPAS/OMS, Victor Pavarino, para debater ações de melhorias no trânsito no estado.

Segundo o consultor, a própria SES vai dar os rumos de quais são as ações prioritárias.

Pavarino ainda informou que o plano de trabalho vai contemplar ações de promoção da saúde e, entre elas, de segurança no trânsito e mobilidade segura e sustentável.

“Achei muito interessante que as ações de segurança viária vão se dar sob a égide do conceito de promoção de saúde, ou seja, é uma visão bastante inovadora e proativa para a gente abordar o tema de segurança viária para além de uma perspectiva preventivista, mas proativa de promover a saúde. Mais do que prevenir acidentes, vamos promover uma mobilidade segura e sustentável”, explicou.

Participaram da reunião representantes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), concessionária Nova Rota do Oeste, Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar de Mato Grosso (Bpmtran), Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBM), Polícia Judiciária Civil – Delegacia de Delitos de Trânsito (PJC-Deletran) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit).

Sobre o comitê

O Comitê Intersetorial do Programa Vida no Trânsito começou a atuar em 2019, de forma estratégica, para auxiliar na melhora do trânsito e reduzir o índice de acidentes, lesões e óbitos em todo o estado.

O objetivo é a redução em 50%, no mínimo, dos óbitos e sinistros no trânsito até 2030.