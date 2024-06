O governador Mauro Mendes afirmou, durante a posse de novos secretários e dirigentes do Executivo Estadual, que irá cobrar cada vez mais eficiência nas políticas públicas voltadas ao cidadão.

Mauro empossou, na manhã de hoje, quinta-feira (20), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá:

David Moura, no comando da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT);

Coronel Flávio Gledson Bezerra, como comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT);

e Jaime Trevizan Teixeira, na diretoria-geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Durante seu discurso, o governador afirmou que cobrará dos novos dirigentes o mesmo compromisso e eficiência que cobrou dos antecessores.

“Grandes mudanças fortalecem o ciclo natural, contribuem e potencializam ideias que proporcionam avanço. Mato Grosso tem um desafio de continuar crescendo com eficiência. Somos um estado que cresce constantemente, e que tem o compromisso com o cidadão de desenvolver cada vez mais ações que potencializam esse crescimento. Isso que está acontecendo em Mato Grosso orgulha a mim como governador, mas eu tenho certeza que orgulha a todos vocês que também fazem parte desse momento.”, afirmou.

O ex-secretário da Secel, Jefferson Neves, agradeceu a oportunidade ofertada pelo governador de representar a secretaria nos últimos dois anos.

“É uma honra ter servido ao nosso estado com um time maravilhoso que tem o senhor como gestor. Confesso que foi uma missão muito difícil, mas conseguimos fazer com que a cultura e o esporte em Mato Grosso fossem valorizados novamente”, pontuou.

O novo representante da Pasta, David Moura, afirmou que vai se dedicar para manter o nível de eficiência exigido pelo governador.

“A nossa missão é continuar o que a gente tem feito, ampliar e levar para toda a população de Mato Grosso qs ações que fortaleçam a cultura e o esporte. A Secretaria tem uma equipe muito dedicada e especial, que vai trabalhar em conjunto e entregar o nosso melhor para a população”, disse.

O coronel Alessandro Borges, que deixa o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, também agradeceu a oportunidade frente ao órgão, ao qual comandou desde 2017, e disse estar realizado.

“Mato Grosso é um estado muito grande e fazer parte do Comando-Geral foi muito importante para minha carreira. Gostaria de reforçar o nosso compromisso de todos esses anos e me colocar à disposição como fiz durante todo esse período”, destacou.

O coronel BM Flávio Gledson Bezerra, que passa a comandar o Corpo de Bombeiros Militar, afirmou que está comprometido em atuar com total dedicação.

“É com grande honra que recebi o convite para representar o Corpo de Bombeiros e contribuir com a minha experiência em todas ações e operações que vão fortalecer o nosso estado. Comandar a instituição que salva vidas é uma grande honra pra mim, quero apenas ratificar meu compromisso de trabalhar muito pra poder acompanhar essa gestão”, expôs.

Rubens Okada, que estava à frente da diretoria-geral da Politec, destacou o compromisso do governador com os resultados no serviço público.

“Gostaria de agradecer a oportunidade de permanecer à frente do órgão desde o início da gestão, e ressaltar o compromisso do governador Mauro Mendes com os grandes investimentos durante esse período. Foi um trabalho de comprometimento que vai continuar seguindo o caminho certo”, expressou.

Jaime Trevizan Teixeira, que assume a diretoria-geral do órgão, disse que está disposto a contribuir em tudo que for preciso para que o trabalho continue sendo feito com excelência.

“Assumir a diretoria da Politec é assumir o compromisso de continuar atendendo a população, entregando isso da melhor forma. Estamos dispostos a contribuir no que for necessário para que as nossas ações sejam fortalecidas”, explicou.

Participaram da posse o vice-governador, Otaviano Pivetta; o deputado federal Abilio Brunini; os deputados estaduais Max Russi, Beto Dois a Um, Carlos Avallone e Valmir Moretto; os secretários de Estado Fábio Garcia (Casa Civil), Laice Souza (Comunicação), Cesar Augusto Roveri (Segurança), Grasi Bugalho (Setasc), Mauren Lazzaretti (Meio Ambiente), Rogério Gallo (Fazenda), Allan Kardec (Ciência e Tecnologia), Alan Porto (Educação), o comandante geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Correa Mendes, além de representantes do Executivo e Legislativo Municipal, entre outras autoridades.