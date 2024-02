Foi adiada, mais uma vez, a votação do projeto de lei que altera a Lei do Transporte Zero na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

A mudança na lei que proíbe o transporte, armazenamento e comercialização de pescado no Estado por cinco anos, teve a votação adiada na sessão ordinária de ontem (21) após pedido de vista compartilhado pelos deputados Dr. Eugênio (PSB) e Wilson Santos (PSD). Com isso, a apreciação do projeto ficou para a próxima semana.

O pedido ocorreu durante parecer oral da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Casa de Leis sobre a matéria governamental. Na ocasião, o deputado Wilson Santos informou, na tribuna, que a matéria vem sendo discutida com o Governo do Estado, por isso, segundo ele, o pedido de vista compartilhado. “Essa matéria ainda é possível ser acordada, no meu entendimento. É possível uma conciliação”, justificou.

O deputado fez questão de apontar que o governo, através do secretário-chefe da Casa Civil, deputado federal licenciado Fábio Garcia, e do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Dilmar Dal Bosco (União), já demonstraram a possibilidade de flexibilização para a aprovação da nova lei da pesca.