Um grave acidente registrado na tarde de ontem (11), na BR-364, no trecho entre Rondonópolis e Cuiabá, vitimou uma criança e deixou outras três pessoas feridas. A colisão, envolvendo sete veículos, foi registrada no km 349 da rodovia, na Serra de São Vicente, no sentido Rondonópolis a Cuiabá. A rodovia ficou interditada por várias horas no sentido Capital.

Conforme informações da concessionária Nova Rota do Oeste, ao todo 11 pessoas foram envolvidas no acidente, sendo que a morte da criança foi constatada no local e uma das vítimas, ferida com gravidade, foi levada para Cuiabá no helicóptero do Ciopaer. Outras duas pessoas foram encaminhadas para unidade hospitalar e as demais, sem ferimentos, recusaram atendimento médico.

Três carretas, dois carros de passeio e duas caminhonetes se envolveram na batida. Até o fechamento da edição, a dinâmica do acidente ainda não havia sido informada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Recorrente

O grave acidente chama a atenção não somente pela morte e destruição, mas por se tratar do quarto acidente registrado somente essa semana no trecho da rodovia que liga Rondonópolis a Capital. São duas mortes registradas de 09 a 11 de janeiro.

Ainda ontem (11), uma carreta tombou em Jaciara e a carga ficou espalhada na pista. Não foram repassadas informações sobre feridos. Na terça-feira, 21 pessoas ficaram feridas após um ônibus de transporte de passageiros bater na traseira de um caminhão no km 231 da rodovia.

Naquele mesmo dia, no período da tarde, um acidente também em Jaciara envolvendo uma caminhonete, um carro de passeio e um veículo de carga, vitimou um idoso que conduzia um Fiat Uno.

No ano passado, um dos pontos mais críticos do trecho foi o da Serra de São Vicente, com muitos acidentes envolvendo principalmente caminhões, gerando interdição total de uma das pistas por inúmeras vezes.

Vale enfatizar que o trecho entre Rondonópolis e Cuiabá tem pistas duplicadas, com exceção de um trecho em Jaciara que espera a conclusão do contorno rodoviário da cidade.