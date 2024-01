Na semana passada, conforme noticiado pelo A TRIBUNA, o Ministério dos Transportes confirmou que o trecho da BR-364, entre Rondonópolis e Rio Verde (GO), será concedido para a iniciativa privada. A rodovia está na lista de 13 novas concessões que o Governo Federal pretende efetivar em 2024 através de leilões.

Uma das grandes preocupações com relação à concessão fica por conta da duplicação ou não da estrada. O desejo da sociedade, que recebe o apoio da classe política e de associações comerciais das cidades por onde a rodovia passa, é de que a duplicação total do trecho seja realizada.

Existe um entendimento de que a BR-364 precisa dessa duplicação para garantir maior segurança aos usuários, visto que tem um grande volume de veículos que passam pela via diariamente, registra muitos acidentes e também precisa garantir maior fluidez ao escoamento da produção de várias regiões ao longo do trecho.

Contudo, inicialmente, a informação era de que a rodovia só receberia a construção de terceira faixa e correção de traçado em pontos necessários, o que obviamente não agradou os usuários.

A reportagem do A TRIBUNA entrou em contato com o Ministério dos Transportes para saber se existe a previsão de duplicação. A informação que foi repassada é de que a duplicação está prevista nos trechos de maior movimento e com índices mais altos de sinistros.

A pasta ainda lembrou que o projeto ainda não foi finalizado. “O projeto da BR-364, entre Rondonópolis e Rio Verde, encontra-se em análise no Ministério dos Transportes. Tão logo os estudos sejam concluídos, daremos ampla divulgação”, aponta a nota enviada ao A TRIBUNA.

Somente na região de Rondonópolis existem, pelo menos, três trechos críticos da BR-364. A ponte estreita sobre o Córrego Lourencinho, na saída para Pedra Preta, é um dos exemplos. Diversos tombamentos de veículos já foram registrados e até mesmo já foi veiculada a notícia de que uma nova ponte ao lado da atual seria construída, o que nunca se confirmou.

Há de se registrar também todo o trecho entre Rondonópolis e Pedra Preta, em que muitas pessoas já perderam a vida, especialmente em colisões frontais devido à necessidade de ultrapassagem.