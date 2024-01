Conforme despacho do ministro do STF na designação da audiência, um possível acordo seria avaliado pelo Supremo, podendo ser rejeitado caso seja entendido como inconstitucional.

Durante a audiência, Mendes propôs que a proibição do transporte, armazenamento e comercialização de peixes em Mato Grosso seja restringida para apenas 14 espécies, que são as mais ameaçadas.

Após audiência de conciliação realizada ontem (25) no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília (DF), o Governo do Estado recuou e firmou um acordo para encaminhar uma proposta aprimorada da Lei do Transporte Zero a Corte em até sete dias.

ADI

Na ação direta de inconstitucionalidade que tramita no STF sob a relatoria do ministro André Mendonça, o MDB argumenta que a Lei do Transporte Zero viola princípios e dispositivos constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana, democracia participativa, liberdade do exercício profissional, bem como atenta contra o pleno exercício dos direitos culturais.

A lei estadual, segundo aponta a sigla, usurparia a competência legislativa da União, a quem compete estabelecer normas gerais sobre a pesca, extrapolando os limites de sua competência suplementar para legislar sobre o tema.

A AGU e a Procuradoria-Geral da República (PGR) já se manifestaram na ação pela inconstitucionalidade da lei. A Lei do Transporte Zero foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso e sancionada pelo governador Mauro Mendes em julho do ano passado, após muita polêmica e com protestos de pescadores que lotaram o plenário da Assembleia nos dias de votação.