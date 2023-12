Segundo a Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso, o trânsito na MT-251, estrada que liga Cuiabá até Chapada dos Guimarães, foi parcialmente liberado na manhã desta quarta-feira (27), a partir de 7h50. A liberação ocorreu após vistoria técnica de equipes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e da Defesa Civil na região do Portão do Inferno.

A rodovia está com uma pista liberada, com os veículos passando no esquema de pare e siga, montados a 1,5 km do Portão do Inferno. O trânsito é controlado pela Polícia Militar.

Importante lembrar que a liberação é válida para veículos leves.