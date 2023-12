- Publicidade -

Em razão do Bloqueio Total da MT-251 (leia comunicado da Secom-MT), estrada que liga Cuiabá e Chapada dos Guimarães, motoristas que pretendem se deslocar entre as duas cidades precisam buscar a rota alternativa. O mesmo vale para aqueles que tem origem no sul do estado e tem como destino Chapada dos Guimarães.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informou que a rota a ser utilizada passa a ser feita pela cidade de Campo Verde, através de rodovias totalmente asfaltadas.

Desta forma, quem for sair de Cuiabá ou de cidades ao sul do estado para Chapada dos Guimarães, deve seguir pela BR-163 no sentido da Serra de São Vicente. Na altura do Trevo de São Vicente, deve acessar a BR-070 em direção a Campo Verde.

Em Campo Verde, o motorista deverá seguir pela MT-140, em direção ao Posto Gardez. Na rotatória, seguir pela MT-251 em direção a Chapada dos Guimarães, por cerca de 60 km.

Como informação, vale ressaltar que o trajeto entre a capital do estado (Cuiabá) e Chapada dos Guimarães, através da rota alternativa, tem cerca de 200 quilômetros. Segundo uma projeção do Google Maps, o tempo de viagem varia entre duas horas e trinta minutos, e três horas.

A Sinfra-MT reforçou que o caminho pela MT-246, que liga o Distrito da Água Fria até a Estrada de Manso, deve ser evitado. Uma vez que esta rota, de cerca de 160 quilômetros, passa por um trecho de 33 km de uma rodovia não implantada, que não tem condições de receber veículos pesados, principalmente no período de chuvas.

A assessoria da Sinfra-MT, informou que, devido as chuvas registradas desde a madrugada desta terça-feira (26), a MT-251 deve permanecer bloqueada, até a melhoria das condições climáticas e avaliação por parte de equipes técnicas da Sinfra e Defesa Civil.