O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prorrogou até 31 de dezembro de 2024 o prazo para a conclusão dos processos de obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) iniciados entre 2019 e 2023. O novo prazo foi publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (27.12).

Os processos de primeira habilitação que serão iniciados em 2024, contudo, terão o prazo para conclusão de 12 meses, sem a possibilidade de reativação ou prorrogação, conforme portaria nº 357 de 2023 da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Em 2023, o Detran-MT ofertou vagas para realização de provas práticas de direção em todos os municípios de atendimento por bancas fixas ou volantes, superando o quantitativo em comparação aos anos anteriores. Foram mais de 185 mil vagas ofertadas em todo o Estado.

Mesmo com a prorrogação do prazo, o Detran alerta aos candidatos para que procurem sua autoescola e finalizem seus processos no decorrer do ano.