A luxação no quadril é uma lesão dolorosa que pode afetar pessoas de todas as idades e comprometer significativamente sua qualidade de vida. Mas como ocorre a luxação do quadril?

Acontece quando a articulação do quadril fica fora do lugar correto, ou seja, a cabeça femoral se desloca do acetábulo. Apesar de não ser tão frequente, é considerado um quadro grave e necessita de atendimento médico urgente.

Segundo o médico ortopedista especialista em cirurgia do quadril e presidente da Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ), Marco Pedroni, os sintomas mais comuns incluem dor intensa no quadril afetado, dificuldade ou incapacidade de mover a perna, incapacidade de sustentar peso sobre o membro, perna encurtada ou virada para fora e ao redor do quadril.

“Existem várias causas que podem levar à luxação no quadril. Os principais incluem traumas graves, como quedas, acidentes automobilísticos ou lesões esportivas. A luxação também pode ocorrer em pessoas com condições médicas prévias, como displasia do quadril, osteoartrite ou doenças neuromusculares”, afirma Pedroni.

Segundo o Presidente da SBQ, o diagnóstico da luxação no quadril é realizado por um médico especialista qualificado, geralmente um ortopedista. O médico fará um exame físico detalhado, além de solicitar exames de imagem, como radiografias ou tomografia computadorizada, para confirmar o diagnóstico e avaliar a extensão da lesão.

Marco explica que o tratamento da luxação no quadril geralmente envolve a realocação do osso da coxa em sua posição correta na articulação.

“Esse procedimento, conhecido como redução, é realizado por um médico ortopedista treinado e após o procedimento pode ser necessária proteção de carga ou abordagem cirúrgica, a depender da estabilidade da articulação e/ou da presença de fragmentos dentro da articulação.”, concluiu.

No Brasil, 1 a 2 crianças podem desenvolver displasia do desenvolvimento (luxação) para cada 100 nascidos. Quando a displasia do desenvolvimento do quadril (luxação) é detectada no nascimento, geralmente pode ser corrigida com o uso de um suspensório ou cinta.

Se o quadril não é deslocado no nascimento, a condição pode não ser notada até que a criança comece a andar. Neste momento, o tratamento é mais complicado, com resultados menos previsíveis. Pois os métodos de tratamento dependem da idade da criança.

O especialista reforça que para mais informações sobre luxação no quadril, seus sintomas, causas, diagnóstico e tratamento, é recomendável consultar um profissional médico qualificado e membro da Sociedade Brasileira do Quadril.