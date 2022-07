É em Santa Elvira que a linha férrea se dividirá, com um trecho seguindo por 104,9 km até o Rio das Mortes, e com o outro trecho seguindo para a Serra de Cuiabá, com 90,6 km de extensão.

As informações constam no Relatório de Impacto Ambiental (Rima) elaborado pela Rumo S/A, que obteve a concessão para a construção e operação da Ferrovia de Integração Estadual de Mato Grosso.

Com uma extensão de 88,7 km, o trecho passará em grande parte no território de Rondonópolis e será a única parte da ferrovia construída dentro do município.

Ao todo, a Ferrovia de Integração passará por 16 municípios, incluindo Rondonópolis. São eles: Juscimeira, São Pedro da Cipa, Poxoréu, Dom Aquino, Jaciara, Santo Antônio do Leverger, Primavera do Leste, Campo Verde, Cuiabá, Planalto da Serra, Nova Brasilândia, Rosário Oeste, Santa Rita do Trivelato, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Serão 743 km ligando Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, incluindo o ramal até Cuiabá.

Conforme o Rima, o empreendimento estará localizado em sua maioria em áreas de relevo plano, passando por pastagens e por áreas de culturas temporárias, com trechos menores em declives e áreas florestais densas. O trecho passará por regiões de cavernas e sítios arqueológicos.

Em Rondonópolis, a ferrovia será instalada nas proximidades da Ponte de Pedra, passando por quatro pontos diferentes da região, pela Caverna do Marimbondo Coral, pelo Abrigo do V e pela Gruta do Muro.

Ainda, no trecho da ferrovia em Rondonópolis, foram elencadas duas áreas de conservação ambiental: o Parque Estadual Dom Osório Stofell e o Parque João Basso (Cidade de Pedra).

Em toda sua trajetória, o Rima indica que a ferrovia passará por um total de cinco unidades de conservação ambiental sustentável e seis unidades de conservação ambiental integral.

A ferrovia ainda passará por trecho na área urbana de Rondonópolis, que ao lado de Cuiabá será o único município que contará com a linha férrea na área urbana. No trajeto, uma ponte sobre o Rio Vermelho também deve ser construída.

Na área rural de Rondonópolis ficará a maior parte do trecho, incluindo passagem pela região e propriedades rurais na Rodovia do Peixe, entre elas um pesque e pague, e pelos assentamentos rurais Rio Vermelho e Carimã.

Entre as atrações turísticas que podem ser afetadas pelo traçado da ferrovia em Rondonópolis, o Rima aponta a Cidade de Pedra, que ficará 7,5 km do traçado da linha férrea.

O traçado também passará a cerca de 4 km do Assentamento Carimã, onde se encontram cachoeiras com potencial turístico.