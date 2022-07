Um vazamento no balão de oxigênio ocorrido no Hospital Municipal de Rondonópolis, foi registrado no início da noite desta quinta-feira (21/07). As equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros, foram acionadas para atender a ocorrência.

Por volta das 18h15, a equipe plantonista do Corpo de Bombeiros recebeu uma ligação via 193 informando que havia um vazamento em um dos balões de oxigênio na unidade hospitalar. Imediatamente as guarnições saíram da base e dirigiram-se para o local.

Após a chegada dos Bombeiros, foi constatado o vazamento que rompeu um dos cilindros que estava ao lado externo do prédio. Aparentemente não houve incêndio, mas havia muito gás vazando.

Uma das funcionárias que trabalha no hospital realizava um atendimento, momento em que houve a explosão. Estilhaços espalharam por todo o ambiente causando-lhe ferimentos nos braços e no rosto. A vítima foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU) que ainda se encontrava no local e encaminhada para o Hospital Regional Irmã Elza Giovanella.

Quando houve a explosão a médica plantonista sugeriu que fosse evacuado a edificação retirando os pacientes e funcionários que trabalhavam no momento. Todos saíram com segurança que permaneceram ao lado de fora.

O engenheiro responsável pelos cilindros se fez presente no local garantindo a integridade das instalações restante e isolou os cilindros danificados. Com isso, foi feita uma vistoria na parte interior do prédio podendo assim, retornarem suas atividades normais.

NOTA

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação do Hospital Municipal Cristian Mary da Silveira de Lima, informa que acionará empresa fornecedora dos cilindros de oxigênio para que seja realizada nesta sexta-feira (22) a perícia técnica juntamente com equipe de engenheiros da rede de gases, para apurar o que ocasionou a explosão do equipamento nesta quinta-feira (21).

Importante ressaltar que a explosão ocorreu na área externa do hospital onde fica a rede de distribuição de gases para a unidade hospitalar. Não houve princípio de incêndio.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e após vistoriar o hospital liberou o retorno dos pacientes. Uma funcionária sofreu ferimentos e foi encaminhada ao Hospital Regional e deve ficar em observação. O estado dela é estável.

A coordenação ainda reitera que todos os funcionários que fazem a manutenção são bombeiros civis que recebem o treinamento para o manuseio do equipamento.