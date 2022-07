A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) vai oferecer 15% de bonificação na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para estudantes de Mato Grosso que se candidatarem para os cursos a partir de 2023. A medida foi aprovada pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da universidade e publicada neste mês.

Segundo a URF, o bônus na nota prioriza estudantes que cursaram ensino médio integralmente no estado, com objetivo de qualificar mão de obra de Mato Grosso.

De acordo com o pró-reitor de Ensino de Graduação, professor Ronei Coelho, os estudantes de fora do estado possuem uma propensão em retornarem ao seu local de origem após a formatura, e acabam não atuando em Mato Grosso. Em contrapartida, os estudantes que já são do estado, tendem a ficar e atender as demandas locais.

O bônus começa a valer a partir da seleção de 2023, que é feita pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os candidatos às vagas na UFR que cumpriram integralmente o ensino médio, público ou privado, em instituições de ensino do estado de Mato Grosso terão direito ao bônus. Para comprovar, basta apresentar o certificado de conclusão do ensino médio na matrícula.

A proposta aprovada foi adicionada à política afirmativa interna da universidade. O uso, no entanto, é válido para a URF e sofre interferência com a política nacional de inclusão por cotas, que já é regulamentada por lei.