Usuários da agência local do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) em Rondonópolis reclamam da falta de médicos peritos na cidade e de terem que ir fazer suas perícias em outras cidades e até em outros estados.

Além do desconforto e dos transtornos de terem que viajar longas distâncias para realizarem suas perícias, os usuários também sofrem por conta da demora para a realização dos exames e liberação dos seus benefícios.

A situação tem causado inconvenientes para essas pessoas que dependem de alguma consulta ou perícia médica, que depois de esperarem por meses a fio, como é o caso de uma idosa rondonopolitana, que prefere não se identificar para evitar possíveis problemas posteriores, que tem uma consulta marcada para os próximos dias em Cuiabá.

“Meu medo é que marcaram minha perícia para o final da tarde e, se atrasar a minha consulta, posso perder a van de volta para Rondonópolis. Como eu não tenho parente ou onde ficar, eu fico preocupada, porque a gente não tem dinheiro para pagar hotel”, desabafou.

Seu caso é apenas um dos muitos onde essas pessoas, muitas das vezes já fragilizadas pela doença ou pela idade e que muitas das vezes contribuíram com o Instituto por toda a vida, precisam dos seus serviços e são obrigadas a esperar por meses pelo atendimento, terem que ir para outras cidades do estado, como Cuiabá, Barra do Garças e outras, ou até para cidades de estados vizinhos, como Coxim e Sonora, no estado vizinho de Mato Grosso do Sul. Para se ter uma ideia da demora, há caso de pessoas com perícias agendadas para a segunda quinzena de abril do ano que vem.

O advogado Nilson Porto, que trabalha na área previdenciária, tem acompanhado de perto a situação e diz que o quadro é precária.

“Está muito difícil a situação. Tem só uma médica perita, que trabalha com boa vontade, vai na casa de alguns beneficiários que estão acamados, só que ela sozinha não tem condições de cobrir as perícias que estão sendo agendadas”, denunciou.

Ele conta que, além de não ter os peritos em número suficiente, o Instituto também não fornece o transporte para os usuários que são deslocados para serem atendidos fora da cidade.

“O INSS tem a obrigação de pagar o transporte quando o beneficiário reside numa cidade e ali não tem atendimento e ele precisa ir para outra cidade ou estado. E isso nunca aconteceu também”, continuou Nilson Porto.