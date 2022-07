A Prefeitura de Rondonópolis vem implantando vários quebra-molas (oficialmente denominados de ondulações transversais) em vias nos mais diversos bairros da cidade, sem seguir padrão algum e em desrespeito à legislação.

Assim, em alguns lugares os quebra-molas têm alturas e dimensões totalmente discrepantes. As constatações são de que essas estruturas têm sido implantadas em vários locais sem critérios técnicos, causando em alguns casos avarias em veículos.

O especialista em trânsito Aristóteles Cadidé afirma que há critérios técnicos exigidos pela legislação de trânsito brasileira para a implantação e construção dos quebra-molas.

Ele destaca que entende que não há problema em se implantar quebra-molas quando necessário como medida para controle da velocidade, principalmente, em locais próximos a escolas, creches, igrejas, onde há grande fluxo de pedestres, porém reforçou que é preciso que os critérios técnicos determinados por lei sejam cumpridos.

“É importante a ondulação transversal para preservar vidas se ela estiver dentro das condições técnicas obrigatórias. Do contrário, ela pode ser um risco para o fluxo de veículos, engarrafamentos e acidentes”, afirmou ele, completando que o Município pode ser, inclusive, responsabilizado em caso de acidente com a ondulação em desacordo com a legislação

“O mesmo gasto para implantar a ondulação transversal de acordo com as especificações técnicas contidas em lei é o de fazer com irregularidades. Não há justificativa”.

Ele reforçou que é importante compreender que não é errado fazer o quebra-molas. “Não é errado fazer, mas precisa ser feito de acordo com o que a lei determina. A população não sabe se está dentro das especificações técnicas e determinadas em lei, pois o que a população quer é que a velocidade seja reduzida em locais em que há riscos como escolas e creches e sabemos que o excesso de velocidade é um dos principais problemas do trânsito”, apontou.

Essas irregularidades no trânsito podem ser vistas em alguns quebra-molas construídos recentemente nos bairros Jardim Primavera, na curva da Avenida Rosalvo Miranda, e na Rua 5 do bairro Jardim Assunção.

Segundo Cadidé, ao analisar esses quebra-molas específicos, percebe-se que estão em desacordo com os critérios técnicos definidos na Resolução 600 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabelece as normas técnicas obrigatórias para a implantação e construção das ondulações transversais.

“Os quebra-molas instalados estão em desacordo com, pelo menos, três especificações técnicas da Resolução 600 do Contran: a sinalização está errada, a altura e largura estão erradas e não é respeitada a distância mínima dos cruzamentos, ou estão instalados em curvas”, explicou.

Cadidé destacou que a Resolução 600 do Contran determina que os quebra-molas tenham até 10 cm de altura, com 3,70 metros de largura e, no caso dos que foram feitos nesses locais específicos, nenhum conta com as medidas corretas, possuindo praticamente o dobro da altura permitida e menos da metade da largura.