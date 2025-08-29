PRISÃO COM DROGAS I

Equipes militares da Força Tática do 4º Comando Regional apreenderam, nesta quarta-feira (27), 41 porções de substâncias análogas à maconha, pasta base de cocaína e prenderam dois homens suspeitos por tráfico ilícito de drogas, em Rondonópolis. Um dos detidos possui duas passagens criminais por homicídio. Os suspeitos foram identificados na frente de uma residência no bairro Alfredo de Castro. Na abordagem, a dupla danificou os aparelhos celulares.

PRISÃO COM DROGAS II

Um homem, de 29 anos, com tornozeleira eletrônica, foi flagrado com diversas porções de entorpecentes. Os policiais militares identificaram que ele possui duas passagens criminais por homicídio, nos anos de 2013, 2016 e tráfico ilícito de drogas em 2021. Já o comparsa, de 25 anos, consta registros por furto e receptação em 2011 e roubo em 2020. Os suspeitos foram contidos e encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

TALKS ODS NA UFR I

Nesta sexta-feira (29), das 9h às 11h, o Anfiteatro Central da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) será palco do Talks ODS, evento que integra a programação do Festival ODS das Artes – Caminhão ODS. A atividade tem como objetivo promover o diálogo sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), aproximando empresas, organizações da sociedade civil, instituições de ensino e poder público.

TALKS ODS NA UFR II

A proposta busca fortalecer a integração entre educação, cultura e sustentabilidade, estimulando reflexões e parcerias voltadas à Agenda 2030. A programação do Talks ODS contará com três painéis temáticos: o papel das empresas na Agenda 2030; empresas engajadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; e, Cases ODS.

TALKS ODS NA UFR III

O evento integra uma ampla agenda do Festival ODS das Artes – Caminhão ODS, iniciativa que leva atividades culturais, educativas e de mobilização social a diferentes espaços da cidade. Além do encontro na UFR, a programação segue no sábado (30), das 16h às 21h, na Praça do Pôr do Sol, com atividades abertas à comunidade.

NOTIFICAÇÕES SEFAZ I

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT), por meio da Coordenadoria de Controle de Declarações (CCDEC), emitiu 5.398 notificações a contribuintes que deixaram de entregar o arquivo da Escrituração Fiscal Digital (EFD) referente ao mês de julho. O prazo de entrega da declaração, que contém informações fiscais e contábeis da empresa, encerrou no dia 20 de agosto.

NOTIFICAÇÕES SEFAZ II

Segundo a Sefaz, a notificação é uma forma de oportunizar às empresas de regularizarem suas pendências documentais, antes de qualquer ação fiscal. Para regularizar a situação, basta que o contribuinte ou o contabilista responsável pela empresa entregue o arquivo omisso. A EFD só é considerada válida, para os efeitos fiscais, após a confirmação de recebimento do arquivo.

NOTIFICAÇÕES SEFAZ III

A Sefaz alerta que, após o prazo de ciência da notificação, os contribuintes que permanecerem omissos na entrega da EFD estarão sujeitos à suspensão da inscrição estadual, ficando impossibilitados de realizar operações comerciais.

EQUÍVOCO

A fotografia publicada na página 16 da edição do A TRIBUNA desta quinta-feira (28), ilustrando a reportagem “Estacionamento irregular: Flagrante no Paço mostra desrespeito de condutores no trânsito local”, foi veiculada equivocadamente. A imagem não é do estacionamento em frente ao Paço Municipal em Rondonópolis. A foto correta foi estampada na capa da mesma edição e agora na coluna “Tópicos”. Confira acima.

PIX NA CONTA

Honrando o compromisso de pagar o salário dos servidores dentro do mês trabalhado, o prefeito Cláudio Ferreira determinou o depósito dos valores referentes à folha de pagamento do mês de agosto. Nesta quinta-feira (28), a Secretaria Municipal de Fazenda antecipou e realizou o depósito dos salários dos servidores públicos municipais. Os valores já estão nas contas dos servidores e devem movimentar e aquecer a economia local.