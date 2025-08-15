DETIDOS NA CANAÃ I

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis, cumpriu, na terça-feira (12), dois mandados de prisão contra homens investigados por crimes distintos. O primeiro, de 43 anos, foi detido por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com mandado de prisão preventiva expedido pela Quarta Vara Criminal de Rondonópolis.

DETIDOS NA CANAÃ II

O segundo, de 39 anos, deve cumprir pena de 15 anos e 6 meses pelos crimes de roubo e furto. Assim que recebeu os mandados, a equipe de investigação da Derf iniciou diligências para localizar os alvos. Após levantamentos e campanas, ambos foram encontrados no bairro Vila Canaã. Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou se passar por outra pessoa, fornecendo dados falsos aos policiais. No entanto, por meio do aplicativo da Polícia Civil, foi possível confirmar sua real identidade.

GANHADORES NOTA MT

Duas moradoras de Cuiabá foram contempladas com R$ 100 mil cada, maior premiação do programa Nota MT, nesta quinta-feira (14). Elas estão entre os 1.010 contribuintes sorteados, pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), que também distribuiu valores de R$ 50 mil, R$ 10 mil e R$ 500.

GANHADORES NOTA MT II

Os três prêmios de R$ 50 mil foram destinados a moradores dos municípios de Cuiabá e Barra do Bugres. Já os cinco prêmios de R$ 10 mil contemplaram participantes de Cuiabá, Sinop e Barra do Garças. Entre os mil sorteados com R$ 500, dois residem em Minas Gerais, e os demais são de diferentes cidades mato-grossenses.

DROGAS APREENDIDAS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, nesta quarta-feira (13), uma apreensão de drogas durante uma fiscalização na BR-070, no município de Poconé. A equipe da PRF abordou um caminhão com semirreboques.

DROGAS APREENDIDAS II

Após uma inspeção minuciosa, foram encontrados e apreendidos aproximadamente 10 gramas de cocaína, 167 comprimidos de anfetaminas e R$ 265 em espécie. Diante da descoberta, o condutor do veículo foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Poconé para os procedimentos cabíveis.

NOTA FISCAL I

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) informou que, a partir de 1º de setembro, estará disponível o ambiente de produção para a emissão da Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica (NFCom – modelo 62). Com isso, empresas de comunicação e telecomunicações com inscrição estadual poderão emitir o documento fiscal com validade jurídica.

NOTA FISCAL II

Neste primeiro momento, as empresas poderão emitir voluntariamente esse modelo de documento fiscal, antes que a emissão se torne obrigatória em 1º de novembro de 2025. Para facilitar a adesão, a Sefaz credenciou automaticamente as empresas do setor.

NOTA FISCAL III

Caso alguma empresa do setor não tenha sido credenciada, é possível solicitar o credenciamento voluntário por meio do sistema de protocolo eletrônico da Sefaz, o e-Process, disponível no site da Sefaz.

CRESCIMENTO RECORDE I

O setor de serviços, o que mais emprega na economia e concentra atividades como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza e tecnologia da informação, cresceu 0,3% na passagem de maio para junho. Esse desempenho é o quinto mês seguido de expansão e faz o setor atingir o maior patamar da série histórica, iniciada em janeiro de 2011.

CRESCIMENTO RECORDE II

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O recorde anterior era de outubro de 2024 e maio deste ano. Os cinco meses consecutivos de alta deram ao setor um salto de 2%.

CRESCIMENTO RECORDE III

Com o resultado de junho, o setor fecha o primeiro semestre com alta de 2,5%. No acumulado de 12 meses, a expansão chega a 3%. Na comparação com junho de 2024, o mês de 2025 subiu 2,8%.