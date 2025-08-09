CRÍTICAS À EXPOSUL I

A 51ª edição da Exposul está chegando ao fim neste sábado (9) em meio a muitas críticas. Desde o início da festa, as redes sociais foram inundadas por críticas quanto a valores de passaporte e falta de organização. As reclamações sobre o preço dos alimentos vendidos dentro do parque de exposições é um exemplo do descontentamento. As reclamações chegaram até mesmo aos vereadores, que se manifestaram criticando os altos preços praticados em uma festa que conta com R$ 3,5 milhões de recursos públicos – R$ 1 milhão da prefeitura de Rondonópolis e R$ 2,5 milhões do Governo do Estado.

CRÍTICAS À EXPOSUL II

As críticas acontecem ao mesmo tempo em que a exposição recebe um público pequeno, bem menor do que em edições anteriores. Nem mesmo os três dias de portões abertos atraiu a população em massa. Críticas também surgiram quanto a organização tanto que a festa não contou com a presença de autoridades importantes nem mesmo na cerimônia de abertura.

FORAGIDO É RECAPTURADO I

Equipes da Patrulha Rural do 4º Comando Regional prenderam um homem, de 49 anos, foragido da Justiça pelo crime de estupro, na manhã desta sexta-feira (8), na zona rural de Rondonópolis. O criminoso foi localizado enquanto se deslocava para a área urbana da cidade. O homem foi detido ao ser abordado pelos policiais que, em checagem da documentação, constataram um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro na comarca de Pedra Preta.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a equipe recebeu denúncias sobre uma situação de briga em um sítio, onde uma das partes envolvidas estaria supostamente armada. Ainda segundo as informações, esse suspeito teria fugido do local em um veículo Gol branco. Os policiais militares iniciaram diligências na região informada e identificaram o carro, que transitava em direção ao perímetro urbano de Rondonópolis. Na abordagem ao homem e verificação ao carro, nenhuma arma e material ilícito foram encontrados.

POLICIAIS SALVAM BEBÊ I

Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional salvaram um bebê, de um ano de idade, vítima de um engasgamento, na noite desta quinta-feira (7), em Rondonópolis. Os policiais realizaram diversas manobras e reanimaram a criança, que estava sem sinais de vida. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a criança segue internada, recebendo acompanhamento multiprofissional, com quadro clínico estável no Pronto Atendimento Infantil.

POLICIAIS SALVAM BEBÊ II

De acordo com o que está relatado no boletim de ocorrência, durante patrulhamento tático na 51ª Exposul, a mãe da criança, em estado de choque, abordou a equipe policial pedindo ajuda para salvar o seu filho. Ela disse para os policiais que, após amamentar o bebê e colocá-lo para dormir, notou que o filho apresentou dificuldade respiratória e sinais de palidez e o corpo frio. A equipe composta pelo tenente-coronel Gleber Cândido Moreno e os sargentos Landerlan Dias Neves e Wellington Santos da Silva, pegaram a criança no colo e iniciaram os procedimentos de primeiros socorros para a desobstrução das vias aéreas do bebê, utilizando a Manobra de Heimlich.

POLICIAIS SALVAM BEBÊ III

Além da manobra, os militares também realizaram outras técnicas para reanimar a criança e conseguiram, após alguns minutos, desobstruir as vias aéreas. Em seguida, se deslocaram rapidamente com o bebê e a mãe para o Pronto Atendimento Infantil. No local, a equipe médica prestou o restante dos atendimentos necessários.

HORA DE OUVIR O PÚBLICO I

Em tempo, o Sindicato Rural de Rondonópolis, organizador do evento, emitiu nota em que a supervisora da Exposul, Fabrízia Hinrichsen, classifica as críticas nas redes sociais e da própria imprensa local como levianas. Segundo ela, os preços divulgados não condizem com a realidade do que está sendo vendido dentro do parque. Porém, quem foi até o parque de exposições discorda.

HORA DE OUVIR O PÚBLICO II

A verdade é que é evidente que há uma redução significativa do público nesta edição em comparação a anos anteriores. Os organizadores do evento deviam repensar o modelo da exposição, avaliar se não está obsoleto diante da atual realidade e buscar as adequações necessárias. Olhar como outras cidades estão fazendo também ajuda. Além disso, as críticas da população deveriam servir como aprendizado, afinal, o público é o principal em um evento deste porte. Se as pessoas não estão indo e quem está, critica, é importante repensar e não esquecer que esta é uma festa que também conta com dinheiro público e não é pouco.