ATENDIMENTO ÀS MULHERES I

A Câmara Municipal de Rondonópolis, por meio da Procuradoria da Mulher e da Família, está realizando durante o mês de agosto atendimentos jurídicos e psicológicos gratuitos. A iniciativa faz parte da campanha “Elas Não Se Calam”, e tem como objetivo acolher, orientar e apoiar mulheres vítimas de violência, oferecendo orientação especializada e encaminhamentos adequados. Os serviços acontecem de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, na sede da Câmara Municipal, e seguem disponíveis até o dia 29 de agosto.

ATENDIMENTO ÀS MULHERES II

Com o apoio da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, psicólogos e assistentes sociais estão disponíveis para acolhimento, escuta e encaminhamentos para órgãos competentes, garantindo que cada mulher receba atenção e suporte individualizado. Já o atendimento jurídico oferece aconselhamento, esclarecimento de dúvidas sobre denúncias, interposição de ações judiciais, acompanhamento de medidas protetivas e orientação em questões como guarda de filhos e pensão alimentícia, auxiliando a mulher a reconstruir sua vida após romper com o ciclo de violência doméstica.

ARMA BRINQUEDO I

Policiais da Força Tática prenderam, na manhã de ontem (19), um homem que ameaçava pedestres no centro de Rondonópolis. Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática foi abordada por populares, que relataram que um suspeito, que estava com uma mochila roxa, estava ameaçando pessoas na Avenida Amazonas com uma pistola.

ARMA BRINQUEDO II

Os policiais se deslocaram ao local, e ao perceber a presença da equipe, o suspeito fugiu pela Avenida Amazonas, depois pela Rua Arnaldo Estevão, onde sacou uma arma, que aparentava ser de fogo, a arremessou ao solo. O suspeito então entrou na agência da Caixa Econômica Federal onde acabou sendo abordado e detido. Segundo a polícia, o suspeito estava, na verdade, com uma arma de brinquedo.

COCAÍNA APREENDIDA I

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada de ontem (19), aproximadamente 45 kg de cocaína, no km 40 da BR-364, em Alto Garças. A droga estava em uma mochila na cabine de um conjunto veicular. O condutor foi detido e relatou que havia recebido as mochilas em um posto situado antes de Rondonópolis e que as entregaria em Rio Verde (GO), mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro pelo transporte.

COCAÍNA APREENDIDA II

De acordo com a PRF, os policiais abordaram o veículo, e durante a entrevista, o condutor não soube informar com precisão a origem da carga de óleo que transportava. Ao realizar a inspeção detalhada na cabine do veículo, os policiais localizaram uma mochila preta no compartimento de ferramentas contendo barras de substância análoga à pasta base de cocaína. Uma segunda mochila, com o mesmo tipo de material, foi encontrada embaixo da cama, na cabine. Ao todo, foram apreendidos 44 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 45,24 kg.

VAGAS EM ROO I

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), divulgou 2.470 vagas de trabalho disponíveis para esta semana em Mato Grosso. Em Rondonópolis estão disponíveis 176 vagas nas funções de auxiliar de limpeza (62), auxiliar de mesa em bares, restaurantes, hotéis e outros (20), técnico de carnes e derivados (18), auxiliar de cozinha (12), pedreiro (11), servente de pedreiro (11), ajudante de obras (10), operador de pá carregadeira e tratores (5) e trabalhador da suinocultura (4).

VAGAS EM ROO II

Há ainda vagas para auxiliar de mecânico e autos (2), lavador de veículos (2), mecânico de manutenção de caminhão à diesel (2), oficial de manutenção (2), assistente administrativo (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1), auxiliar de seguros (1), auxiliar técnico de mecânica (1), balconista (1), motorista entregador (1), servente de limpeza (1), técnico eletrônico (1) e técnico em instalação de sistemas ópticos (1).