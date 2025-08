AGOSTO LILÁS E PRISÕES I

Dez homens foram presos pela Polícia Civil no decorrer da “Operação Shamar”, deflagrada nesta terça-feira (5), nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande. A operação é em referência ao “Agosto Lilás”, em que são realizadas diversas ações de enfrentamento à violência contra mulher. Além das prisões, houve a apreensão de uma pistola e uma arma longa, além de aparelhos celulares e munições.

AGOSTO LILÁS E PRISÕES II

Os alvos eram indivíduos que respondem inquéritos policiais, decorrentes das investigações conduzidas pelas unidades especializadas da Polícia Civil, com objetivo de promover um Estado mais seguro para as mulheres.

AGOSTO LILÁS E PRISÕES III

Shamar é uma palavra hebraica que significa cuidar, guardar, proteger, vigiar e zelar. Para a operação foi elaborado o plano estratégico para a execução das ações em todos os municípios de Mato Grosso, entre os dias 1 de agosto a 4 de setembro, visando prevenir e coibir crimes de violência doméstica. Nesse período serão intensificadas as diligências para cumprimento de mandados judiciais.

ÁLBUM GIRAS DO BRASIL I

O álbum “Giras do Brasil”, que apresenta uma releitura contemporânea de tradições ancestrais de matriz africana, foi lançado na última semana. A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do edital Viver Cultura-Expressões Artísticas da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel).

ÁLBUM GIRAS DO BRASIL II

Gravado entre estúdios e centros espíritas no município de Sorriso, Giras do Brasil incorpora vozes, instrumentos percussivos e arranjos eletrônicos, com o objetivo de valorizar expressões de fé, resistência e identidade. O álbum é uma ferramenta artística contra o preconceito e a intolerância religiosa, além de ser um manifesto pela diversidade cultural do Brasil.

ÁLBUM GIRAS DO BRASIL III

O álbum foi idealizado pelo artista e produtor musical Pablo Escobar, com co-produção de EMØTE e Jessica Escobar. Ele contou ainda com a consultoria de Verônica Aparecida Santana e Diana José da Fonseca, importantes referências da cultura afro-brasileira em Mato Grosso. O álbum se encontra disponível no Spotify.

TRÁFICO INTERNACIONAL I

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (5), a Operação Narcoimperium, com o objetivo de desarticular organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. As ações ocorreram nos municípios de Brasnorte e Tangará da Serra em Mato Grosso. Cerca de 30 policiais federais cumpriram quatro mandados de prisão temporária, seis mandados de busca e apreensão e sequestro de bens avaliados em aproximadamente R$ 7,5 milhões.

TRÁFICO INTERNACIONAL II

A investigação é desdobramento da Operação Catrapo, que revelou a atuação de organização criminosa transnacional, com capacidade logística e financeira significativa. O grupo utilizava aeronaves para o transporte de grandes carregamentos de drogas. Durante o curso da investigação, foi possível comprovar que os investigados adquiriram um avião interceptado e abatido pela Força Aérea Brasileira (FAB) em 2021, no município de Brasnorte, quando transportava cerca de 300 quilos de cocaína.

IMPRO E UFR I

O Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Rondonópolis (IMPRO) e a Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas (FACAP), da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), deram um passo importante na construção de uma parceria estratégica que pode impactar positivamente a gestão pública e o desenvolvimento regional.

IMPRO E UFR II

Em reunião realizada na sede do IMPRO, a diretoria da autarquia recebeu o professor doutor Paulo Henrique Martins Desidério, diretor-adjunto da FACAP-UFR, unidade que reúne os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Direito. O encontro teve como pauta central a formulação de um termo de parceria voltado à execução conjunta de ações nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e estágio supervisionado.

IMPRO E UFR III

A proposta visa possibilitar que estudantes de graduação e pós-graduação desenvolvam trabalhos aplicados junto ao instituto, contribuindo com soluções práticas para os desafios da previdência municipal e, ao mesmo tempo, aproximando o conhecimento acadêmico das demandas da gestão pública.