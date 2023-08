ILUMINAÇÃO EM NOVA AVENIDA I

O município iniciou a implantação da extensão da rede de iluminação pública na nova avenida – MT-383 – que liga a Avenida dos Estudantes, na região do Parque de Exposições Vilmar Peres de Farias, ao bairro Alfredo de Castro. A iluminação será instalada em toda a extensão do canteiro central da avenida, em um trecho de aproximadamente um quilômetro. A Sinfra destaca que para a implantação da rede de iluminação pública na via estão sendo investidos R$ 597 mil. Ao todo, serão instalados 32 novos postes, com 128 luminárias de led.

ILUMINAÇÃO EM NOVA AVENIDA II

A obra foi contratada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra). A previsão é de que a instalação seja concluída nos próximos dias e já garanta mais segurança para quem for visitar o parque de exposições.

ARRAIÁ SÃO DOMINGOS SÁVIO I

Fechando o período das festas juninas, acontece neste sábado (5), o já tradicional “Arraiá da Paróquia São Domingos Sávio”. A festa, recheada de comidas típicas, animada com quadrilha e muita música, começa às 19h na Praça do Jardim Europa, na região da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). “É uma festa feita especialmente para as famílias que, no ano passado, atraiu cerca de 3 mil pessoas e este ano deve contar com um público ainda maior”, contam os integrantes do núcleo de organização do Arraiá São Domingos Sávio, Witor Dutra Junior e Guilherme Comelli.

ARRAIÁ SÃO DOMINGOS SÁVIO II

Na edição deste ano, as famílias vão poder aproveitar vários tipos de comidas típicas que serão vendidas na festa, barracas de doces, de pasteis e o tradicional Cheese Pernil. A animação vai ficar por conta da quadrilha e da apresentação de música de Ruan Ravi. Para as crianças, um parque de diversões será montado.

DIPLOMA DIGITAL EM MT I

Já está em vigor, em Mato Grosso, a Lei 12.198/2023, que institui o diploma digital – a ser emitido pelas instituições estaduais de ensino superior situadas no Estado de Mato Grosso. Conforme a lei, o diploma digital será equiparado ao impresso e sua emissão deverá respeitar as Portarias 330/218 e 554/2019, atendendo às exigências tecnológicas da Nota Técnica 13/2019/DIFES/SESU/SESU, emitidas pelo Ministério da Educação (MEC).

DIPLOMA DIGITAL EM MT II

Entre as principais determinações estabelecidas pelas normativas do MEC, está a obrigatoriedade de atendimento das diretrizes de certificação digital do padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, disciplinado em lei, normatizado e fixado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, para garantir autenticidade, integridade, confiabilidade, disponibilidade, rastreabilidade e validade jurídica e nacional dos documentos emitidos. O prazo para implementação da lei nas universidades e instituições de ensino a que ela se refere é de 12 meses.

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITI), comunica aos interessados, que as inscrições para o seletivo do curso de Graduação em Ciência e Tecnologia (Bacharelado Interdisciplinar), se encerram no dia 14/08.

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA II

A secretária Neiva de Col esclarece que o referido curso de graduação é oferecido de forma gratuita por intermédio de uma parceria estabelecida entre a prefeitura de Rondonópolis via Seciti, com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio da Faculdade de Engenharia – Campus Várzea Grande (FAENG/VG) e, em parceria com a Secretaria de Tecnologia Educacional – SETEC/MT.

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA II

O referido curso pode ser realizado em 3 anos conferindo ao acadêmico o grau de bacharel. Ocorre que depois de formado, o candidato ainda poderá concorrer a uma das sobrevagas das engenharias: Química, Transportes, Controle e Automação, Minas e Computação (modalidade presencial, no Campus Várzea Grande) e obter um segundo diploma de bacharelado a partir de 2 anos de estudos.