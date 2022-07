Mesmo após a Secretaria Municipal de Saúde solicitar oficialmente ao Governo do Estado a abertura de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19 em Rondonópolis, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) reiterou que continuar enviando doentes para Primavera do Leste.

Segundo a SES, se o Município entender que são necessários mais leitos de UTI pode disponibilizar por conta própria.

Porém, o Município já reabriu os 10 leitos de UTI no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda) na última sexta-feira (8) e todas as vagas estão ocupadas desde terça-feira (12). A lotação da UTI foi justamente o que motivou a Prefeitura a solicitar a abertura de mais vagas ao Governo do Estado.

Sem vagas no Hospital de Retaguarda, os pacientes com Covid-19 de Rondonópolis que necessitarem de leitos de UTI continuarão sendo levados para o Hospital São Lucas, em Primavera do Leste, onde, segundo a SES, há 10 leitos de UTI cofinanciados pelo Estado.