A empresa, no entanto, não corrigiu algumas falhas apontadas e não realizou o pagamento aos trabalhadores.

Em nota, a Prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas realizou a fiscalização da empresa Produserv e encontrou algumas irregularidades e por esse motivo, solicitou que a empresa fizesse as correções necessárias.

São trabalhadores que prestam serviços na saúde e outras secretarias do Município. Segundo a Prefeitura, os trabalhadores não deixarão de receber, porém a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas destaca que está preparando uma ação para pagamento via judicial.

São trabalhadores que prestam serviços na saúde e outras secretarias do Município. Segundo a Prefeitura, os trabalhadores não deixarão de receber, porém a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas destaca que está preparando uma ação para pagamento via judicial.

Trabalhadores da Produserv, empresa que mantém contrato com a Prefeitura para fornecer mão de obra terceirizada, continuam sem receber os salários. Nesta sexta-feira (15), eles protestaram em frente a sede da empresa cobrando os salários.

O A TRIBUNA acompanha a situação dos trabalhadores terceirizados do Município há mais de um ano e os problemas de atrasos nos salários são constantes e vem ocorrendo com diversas empresas contratadas pela Prefeitura.

Os contratos com a Produserv vencem, em sua maioria, neste mês de julho, no entanto, a Prefeitura já vem contratando novas empresas, como é o caso da Conceitos Serviços Técnicos, que tem sede em Fortaleza (CE), contratada via dispensa de licitação para fornecer mão de obra terceirizada para a Secretaria Municipal de Educação. O contrato tem valor de R$ 13,9 milhões.