Mais uma passarela para travessia de pedestres começa ser construída na BR-364, em Rondonópolis, em atendimento a uma demanda importante da população da cidade.

A segunda estrutura edificada pela Concessionária Rota do Oeste vai atender aos estudantes do Senai e moradores da região do km 205, onde há grande fluxo de alunos, trabalhadores e pedestres em geral.

A passarela contará com o vão de 36,40 metros sobre a rodovia, 2,33 metros de largura e será telada em toda a travessia para garantir a segurança dos usuários. O serviço todo está orçado em R$ 4 milhões, custeados com valor arrecadado pelo pedágio.

Esta semana, as equipes contratadas pela Rota do Oeste iniciaram as obras de fundação de 76 estacas que darão suporte à estrutura de aço, que possibilitará a interligação entre os lados da BR-364. A previsão para conclusão do serviço é de cinco meses.

O gerente de Obras e Conservação da Concessionária, Jhonatan Bezerra, explica que a construção da passarela é realizada por etapas. Inicialmente, será a fundação com a implantação das estacas, posterior execução dos blocos e pilaretes que serão responsáveis por receber a estrutura metálica.