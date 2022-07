Os postos de combustíveis de Rondonópolis já começaram a disponibilizar as informações sobre o preço dos combustíveis cobrados antes da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), conforme determina o Decreto Federal 11.121/2022.

Na maioria dos casos, os postos afixaram cartazes onde expõem os valores de antes e após a baixa no percentual cobrado do ICMS, além do valor desse imposto e dos demais tributos incidentes no preço dos combustíveis.

Em um dos postos visitados pela reportagem do A TRIBUNA para checar se a medida estava sendo cumprida, o preço dos combustíveis antes da redução da alíquota do ICMS era mostrado aos consumidores em um cartaz e as demais informações, em outro afixado logo abaixo.

Em outros, as informações constam em um único cartaz, mas os encarregados da maioria dos postos não viu problemas em divulgar as informações.