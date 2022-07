A desembargadora atua hoje no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região em Cuiabá, mas já atuou Justiça do Trabalho em Rondonópolis.

“Foi um longo caminho que percorri até chegar aqui, desde meu primeiro dia de aula na Escola Isolada Bela Vista, município de Santa Cruz do Monte Castelo, no estado do Paraná. O caminho da escola era no meio do pasto, disputando a passagem com o gado. Eu toda orgulhosa, com um chinelo de dedos surrado e um tomate maduro para o lanche, onde fui bem recebida pelos colegas e pela professora”, disse a desembargadora.

O médico Marcelo Miranda, também agraciado com a comenda, é atuante junto à comunidade rondonopolitana da qual se orgulha pelo reconhecimento aos seus mais de 34 anos de trabalho profissional, boa parte na cidade, onde já teve a oportunidade de participar de diversos projetos no Rotary e fora dele, doando seu conhecimento em prol dos mais necessitados. É um dos mais conceituados profissionais da oftalmologia da região.