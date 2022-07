Com o andamento da obra de drenagem do Parque Industrial Vetorasso, em Rondonópolis, o tráfego na via marginal norte da BR-163/364 terá alteração a partir desta terça-feira (02/08). A obra é realizada pela Prefeitura de Rondonópolis e, nesta etapa, afetará o ´fluxo de veículos entre o km 201 da BR-364 e o km 119 da BR-163, próximo ao ‘Trevão’, entroncamento de acesso as duas rodovias.

Segundo o plano aprovado pela gestão municipal e pela Concessionária Rota do Oeste, o acesso na via marginal será permitido aos moradores e comerciantes da região. Os outros motoristas que precisarem passar ou acessar o local deverão seguir pelo desvio.

De acordo com o novo trajeto, os condutores que precisarem acessar a via marginal ou a Vila Goulart deverão seguir até o km 119+600 da BR-163 e seguir pela Rua Timbilás até a Rua Presidente Prudente (paralela à marginal), percorrer até o final trajeto e acessar à Rua Francisco Goulart.

A Concessionária Rota do Oeste orienta os motoristas para que respeitem a sinalização de trânsito e as recomendações repassadas pelas equipes de obras para evitar acidentes e congestionamentos na região.

A obra de drenagem realizada pela Prefeitura é fundamental para sanar problemas de alagamentos nas vias próximas ao ‘Trevão’.