A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda, por meio de nota ao A TRIBUNA, que foi necessário fazer um aditivo à obra para incluir o fechamento do muro e colocação do portão.

Moradores do Residencial Pedro Casaldáliga estão cobrando a conclusão da obra do posto de saúde do bairro que deveria ter sido concluída ainda em 2019.

No site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), o sistema Radar Obras Paralisadas aponta que a obra de construção do posto de saúde do Pedro Casaldáliga terá um custo de R$ 840,4 mil para ser construído, incluso um aditivo de valor de R$ 68 mil. A construção terá 334 metros quadrados.

No local da obra, é possível observar que a maior parte da construção está finalizada e a parede da fachada do prédio já conta até mesmo com pichação antes de ser concluída.