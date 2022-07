Um grupo de motoristas de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde reclama da demora para receberem as diárias relativas às viagens que fazem diariamente para levar e buscar pacientes em tratamento em outras cidades.

A reclamação se deve ao fato de terem que cobrir despesas de viagem, como alimentação e hospedagens, com dinheiro próprio, mas muitas das vezes esses trabalhadores têm que bancar essas despesas por mais de mês e acabam ficando sem dinheiro, chegando a passar por privações.

“Eu recebi minha última diária no dia 8, mas tem colega que está desde o dia 27 do mês de maio sem receber as suas diárias. Eu sou motorista de urgência e emergência e viajo todo dia de madrugada e já estou devendo bastante no meu cartão de crédito. Não está certo o que estão fazendo com a gente”, afirmou um motorista, que preferiu não ser identificado pela reportagem para evitar possíveis retaliações.

Ele conta que a situação tem dificultado a vida dos trabalhadores, que cobram que as diárias sejam pagas logo após as viagens.

“O correto era recebermos no mesmo dia da viagem, mas antes atrasava até uma semana e depois pagavam a gente. Agora acumulam dez, doze viagens, e você vai lá cobrar, eles te pagam duas, três, mas nunca pagam tudo. E sempre vai ficando várias para trás. Agora chegou num limite que a gente não aguenta mais. A gente tem que usar o cartão (de crédito), que come seu dinheiro todos os dias”, continuou o motorista.