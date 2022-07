Uma nova via ligando a Avenida Poguba à recém-inaugurada obra do prolongamento da Avenida W-11 deverá ser construída nos próximos meses.

A obra, que já tem todos os projetos concluídos e aguarda a liberação de licenças ambientais para ser licitada, terá um custo de R$ 3,7 milhões e deverá ser bancada com recursos próprios.

De acordo com Vinícius Amoroso, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), a obra já está com toda a parte de projetos de engenharia prontos e, assim que obtiver as licenças ambientais, deve ser licitada.

“Esse prolongamento da Avenida Poguba será no mesmo padrão das pistas já construídas, com duas pistas, iluminada, com pista de caminhada e ciclovias. O nosso objetivo é abrir novas vias de acesso expresso, interligando os vários pontos da cidade de forma rápida”, informou.

O secretário conta que a nova via servirá para desafogar parte do pesado tráfego de veículos que se acumula na Avenida dos Estudantes em horários de pico, ajudando a melhorar o trânsito no geral na região.