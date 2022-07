O Projeto Brazuka começou a ser desenvolvido na Escola Daniel Martins Moura em parceria com a Polícia Militar – Rede Cidadã, com o propósito de fazer uma integração entre alunos, professores e familiares. A iniciativa começou a cerca de um mês.

Segundo o coordenador do projeto, Claudinei Caetano dos Santos, o intuito do projeto é a inclusão social, seja através dos esportes, educação, artes, ou qualquer outro segmento que venha gerar valores diretamente para os jovens, e indiretamente para as famílias, torna-se uma ferramenta essencial diante da missão a ser cumprida.

Claudinei explica, que o Projeto Brazuka é uma iniciativa de caráter esportivo, educacional e cultural, sem fins lucrativos, que promove conhecimento, habilidades e disciplina para os alunos.

De início, o projeto começou com torneios de futsal, entre salas e alunos da escola. Mas, o objetivo mesmo é fazer essa parceria com outros colégios, para futuramente realizar torneios com mais times e em escolas diferentes.

Após o recesso escolar, o Projeto Brazuka, ira ofertar aulas de inglês para os alunos da unidade escolar, projetos sobre sustentabilidade, aulas de teatro e música.

Os torneios de futsal aconteceram durante essa semana, e para fechar a terceira rodada de jogos, o jogo será hoje (14/07) a partir das 17:30 na Escola Daniel Martins, bairro Vila Operária. Os 6 times mais bem pontuados, vão competir na final.

Patrocínio

Para dar continuidade nesse projeto, por meio de patrocínio, os interessados deverão entrar em contato pelo telefone (66) 9 9977-6440 (Claudinei Caetano – Coordenador do Projeto), ou, pelo Instagram do projeto @prof.claudineicaetano ( Projeto Brazuka).