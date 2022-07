O vereador Adonias Fernandes (MDB) usou os microfones da Câmara Municipal durante a Sessão Ordinária da última quarta-feira (27) para repercutir uma matéria publicada pelo A TRIBUNA que tratou de problemas envolvendo o trânsito no trecho urbano das rodovias federais BRs-163 e 364 em Rondonópolis.

O parlamentar elogiou o conteúdo e cobrou soluções para os problemas elencados na matéria, que falou das dificuldades encontradas pelos motoristas e motociclistas da cidade, que precisam transitar por ali e são obrigados a se misturar ao intenso trânsito de veículos pesados, o que tem resultado em inúmeros acidentes e muitas mortes.

“Eu quero parabenizar pela excelente matéria do Jornal A TRIBUNA, até porque nós temos ali, caros colegas, vários acidentes lá na BR, principalmente na região ali abaixo (do quartel) da Polícia Militar e do Trevão. E nessa oportunidade, eu quero falar aqui do A TRIBUNA até para conscientizar, nós precisamos também (nos) conscientizar”, afirmou.

Adonias Fernandes continuou dizendo que, mesmo as rodovias sendo federais e portanto estando sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, ele pretende cobrar a formação de uma parceria envolvendo a PM, os agentes municipais de trânsito, mais conhecidos como amarelinhos, e a própria PRF para ajudar a diminuir os altos índices de acidentes fatais no trecho.

“Sabemos que a BR é federal, é de competência da Polícia Rodoviária Federal, só que está no perímetro urbano de Rondonópolis… e não há porque a PM, os amarelinhos, não fazerem uma parceria (para fiscalizar o trecho)”, externou.

O parlamentar afirmou que entende que grande parte dos problemas seriam resolvidos com a construção de vias marginais para desviar o trânsito de veículos leves.

“Ali do Trevão até a ponte do Rio Vermelho já está sendo feito uma via marginal de um lado. Só que da ponte até (Avenida Presidente) Médici já tem uma via marginal e depois também, ali do viaduto até a (altura do bairro) Vila Rica. Só que as pessoas… e é aí que entra esse trabalho de conscientização, sinalizar melhor, para que possamos desviar ciclistas, motociclistas para essa via, para não dividir com as carretas a BR”, continuou.