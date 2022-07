A falta de médicos legistas em número suficiente no Instituto Médico Legal (IML) de Rondonópolis tem gerado transtornos e prejuízos, principalmente para as forças da segurança pública, que estão tendo que levar detidos para realizarem exames de corpo de delito e outros para cidades vizinhas, como Jaciara e Primavera do Leste.

Outro reflexo disso é a demora na realização de exames de necrópsia e a consequente demora para a liberação de corpos, o que também gera uma série de transtornos para parentes e amigos dessas pessoas.

Na verdade, a cidade de Rondonópolis conta com quatro médicos legistas, mas destes dois estão afastados para tratamento médico e os dois restantes não dão conta da grande demanda.

Para ajudar a diminuir o drama, médicos legistas da cidade de Primavera do Leste estariam se deslocando para cá para ajudar nos atendimentos, mas, apesar de ajudar, isso não resolve o problema.

A situação foi denunciada pelo deputado estadual Delegado Claudinei (PL), que é membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa e que tem exposto o que chama de descaso do Governo do Estado com a área da segurança.