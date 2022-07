Para evitar casos de maus-tratos a animais durante a 34ª Cavalgada, organizada pelo Sindicato de Produtores Rurais de Rondonópolis, o Juizado Volante Ambiental (Juvam) de Rondonópolis realizou nesta semana reunião para definir as ações e estratégias de fiscalização pelos órgãos ambientais, segurança e protocolos.

A juíza coordenadora do Juvam, Milene Aparecida Pereira Beltramini, apresentou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), homologado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso em 2014 e deverá ter um aditivo inserido em ata de reunião.

O TAC prevê que os inscritos para participar do trajeto da cavalgada devem apresentar os seguintes documentos: a) Para os equídeos: Guia de Trânsito Animal (GTA); exame negativo do MORMO, exame negativo de anemia infecciosa equina e comprovação da vacinação contra a influenza equina; b) Para os bovinos: GTA. O Instituto de Defesa Agropecuária (Indea) irá fiscalizar os documentos e os animais no local.

De acordo com os organizadores, a 34ª Cavalgada ocorre no dia 6 de agosto, com início às 8h e término previsto para 12h, com percurso total de 8,7 km.

Os cavaleiros e amazonas que irão participar do trajeto da cavalgada não poderão usar qualquer equipamento de utilidade ou adorno que possa resultar em ferimentos aos animais, como esporas com pontas. Também não será permitida mais de uma pessoa em cada animal, salvo se acompanhado por uma criança de até seis anos.