Construído nos anos 80 pelo governo do Estado e desativado em meados dos anos 90, o CSU era um espaço de lazer com quadras poliesportivas, jogos de salão e cursos de capacitação.

Com um investimento de quase R$ 14 milhões, a Prefeitura de Rondonópolis entregou com uma grande festa para a comunidade o Centro Poliesportivo Padre Lothar Bauchrowitz , que homogenia, “como sinal de gratidão por tudo já que fez, principalmente para os mais carentes, a pessoa mais importante da história do município”, conforme o prefeito José Carlos do Pátio.

A recuperação do espaço do antigo CSU é uma luta da comunidade da Vila Operária que se arrastou por décadas.

Inclusa no programa de obras públicas voltadas para a melhoria de vida da população de Rondonópolis, a nova estrutura inaugurada nesta sexta pela Prefeitura é semelhante a que existia no local, porém mais completa e moderna para atender a região da Grande Vila Operária.

Encampada pela gestão municipal, após a doação da área do Estado para o Município, a obra iniciou em 2020 e é baseada nos conceitos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. Com um área construída de cerca de 19 mil m², o novo equipamento social entregue nesta sexta pela Prefeitura de Rondonópolis é o maior do Centro-Oeste brasileiro neste formato SCFV.

O Centro Esportivo Padre Lothar conta com quadra poliesportiva, quadra de vôlei de areia, piscina semiolímpica com arquibancadas, parquinho infantil, academia ao ar livre, espaços multiusos, dentre outros atrativos.

De acordo com a gerente do departamento de proteção e assistência social da Secretaria Municipal de Assistência Social, Fabiana Rizati Perez, no local inicialmente serão atendidas no contra turno escolar um total de 600 crianças e adolescentes, sendo 300 pela manhã e mais 300 no período da tarde. Além disso, a estrutura estará disponível para atividades de grupos de convivência da melhor idade, em horários alternativos.

O ato de inauguração aconteceu em meio as comemorações do aniversário de 84 anos do padre alemão benfeitor da comunidade, que dedicou boa parte da sua vida ao povo de Rondonópolis, principalmente aos mais humildes.

Rondonópolis vive um dia histórico nesta sexta-feira, 1º de julho, porque além da inauguração, hoje também passou a funcionar oficialmente a primeira Autarquia do Transporte Coletivo do Estado de Mato Grosso.