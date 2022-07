A Prefeitura por intermédio das Secretarias Municipal de Gestão de Pessoas e de Educação – SEMED, abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), referente a contratação temporária de servidores públicos para formação do “Cadastro Reserva”, com objetivo de substituição de docentes efetivos da educação básica: Educação Infantil e Ensino Fundamental zona urbana e rural e comunidades indígenas, em caso de impedimento em razão de licença e afastamento conforme o disposto no Art. 22 da lei Complementar 228/2016, bem como atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Semed.

O Edital 003/2022 do seletivo foi publicado no Diário Oficial do Município (DIORONDON – Edição – Nº. 5227/30/06/2022. Maiores informações poderão ser obtidas no Diário Oficial citado, bem como no Blog do Departamento de Formação da Semed no endereço eletrônico: http://semeddivisaodeformacao.blogspot.com.br.

As inscrições se iniciaram no dia 04/07 e vão até as 23h59 do dia 10/07/2022. A aplicação da prova acontece no dia 24/07/2022 das 08h às 12h, e o local será devidamente informado via Diário Oficial na edição do dia 18/07, bem como no blog do Departamento de Formação da Semed.

A convocação e lotação dos candidatos classificados atenderá às necessidades e demandas da secretaria, através de publicação no Diorondon do dia 03/08/2022 e terão atribuição de jornada de trabalho/aulas, para provimento de vagas, seguindo rigorosamente a ordem de classificação. O processo seletivo terá validade até dia 31/12/2022.

Esse seletivo da educação será composto por uma avaliação em etapa única com caráter classificatório e eliminativo. A prova será objetiva para todos os cargos e será composta por 30 questões objetivas de múltipla escolha com 04 alternativas.

Os interessados em obter maiores informações ou fazer a inscrição, devem acessar o link abaixo, pois somente poderão ser realizadas pelo endereço eletrônico http://semeddivisaodeformacao.blogspot.com.br, do dia 04/07 às 23h59 do dia 10/07/2022.

Quanto ao número de vagas, estas ainda estão sendo avaliadas em razão das necessidades e demandas da Semed. Para a Inscrição, os requisitos básicos são: ser brasileiro nato; ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; possuir formação exigida para o cargo pretendido, conforme Anexo I do edital.