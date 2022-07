O vereador Investigador Gerson (MDB) apresentou um requerimento na Câmara pelo qual pede ao Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp) providencie segurança policial para acompanhar as sessões ordinárias da Câmara.

A ideia é que a presença de policiais civis ou militares iniba qualquer ato mais acalorado e garanta a segurança de todos no Parlamento.

Segundo o autor do requerimento, o pedido para a presença de policiais para acompanharem as sessões do Parlamento seria por conta de a Câmara não ter seus próprios seguranças.

“Nós tínhamos sugerido que nesse concurso que a Câmara vai realizar fosse criada a Polícia Legislativa, que já existe, por exemplo, na Câmara Federal, para trazer segurança não somente para os vereadores, mas também para aqueles que frequentam o local, como a imprensa, pessoas que vêm reivindicar alguma coisa ou mesmo assistir as sessões”, explicou.

O temor do vereador seria, em algum momento, haver algum incidente envolvendo violência na Câmara e não haver nenhum profissional da área da segurança no local para acalmar os ânimos.