Mas ele faz questão de deixar claro que pretende ajudar na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O projeto de ajudar o Lula continua. Aliás, eu já voto no Lula desde 1989, participei da sua primeira campanha para a presidência”, relembrou.

O ex-petista evitou falar da candidatura a governador em Mato Grosso, questão que os partidos de esquerda do estado ainda não conseguiram viabilizar e ainda seguem sem um nome para disputar o cargo majoritário, mas diz não ter problemas para pedir votos para Neri Geller (Progressistas) para o Senado.

“Sou um pequeno agricultor e vejo com bons olhos essa reaproximação do ex-ministro Neri Geller com as forças mais à esquerda. É um bom nome para o Senado”, disparou.

Juca Lemos conta que pretende pedir um afastamento de seu partido para se desimpedir e poder ajudar na eleição da primeira-dama Neuma de Moraes (PSB), já confirmada como candidata a deputada federal.