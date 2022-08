A Prefeitura de Rondonópolis está construindo uma área de lazer no conjunto São José e nesse fim de semana foi surpreendida com um princípio de incêndio no parque infantil que já estava instalado no local. As chamas foram percebidas na manhã deste domingo (31/07) e queimaram parte do parque que tem toda a estrutura de plástico.

A empresa que está executando a obra no local está registrando um boletim de ocorrência, bem como a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que é a responsável pela obra.

As chamas não tomaram maiores proporções por conta do piso aplicado em toda a área do parque infantil que é feito de material antichamas, conforme informou a fiscal da obra.

O município acredita que a tentativa de incêndio tenha sido intencional. Segundo a engenheira fiscal da construção da área de lazer, comerciantes e moradores da região estão sendo acionados para verificar a existência de câmeras na tentativa de identificar os vândalos que atearam o fogo que foi contido por moradores do entorno do parque.

A obra está localizada na avenida Irmã Bernarda, principal via de acesso ao conjunto São José. O local estava todo fechado com tapumes e por ser um domingo, não haviam trabalhadores em serviço.