Construído para ser um local de contemplação e apreciação da natureza, o mirante do Parque do Escondidinho está com inúmeros problemas nas tábuas que compõem o piso do local, como tábuas soltas, cabeça de pregos expostos e até locais com buracos no piso.

A situação é preocupante porque expõe quem visita o belo mirante a riscos e pode inclusive resultar em ferimentos graves futuramente.

Inaugurado há menos de um ano, em 3 de outubro de 2021, depois de suas obras ficarem paralisadas por vários anos, o Parque do Escondidinho é uma das maiores e mais bonitas estruturas públicas voltadas para a prática esportiva e o lazer da população local, recebendo diariamente um grande número de pessoas, que procuram o espaço com amigos e familiares para se exercitarem ou para um momento de lazer.

E um dos locais mais frequentados do Parque é justamente o seu mirante, todo construído em madeira e de onde se tem uma visão privilegiada do pouco que restou da natureza do entorno, para onde as pessoas vão para relaxar e tirar belas fotos, entre outras situações.