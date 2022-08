A Paróquia São João Bosco, realiza, no próximo sábado (06/08), a partir das 18h00, mais uma edição do seu grandioso arraiá. A festa será no pátio da Igreja São João Bosco, localizada na rua Sabará, no bairro Vila Rica em Rondonópolis.

De acordo com Elizangela Tomaz, que faz parte da organização do evento, o objetivo é angariar recursos para a comunidade e pastorais, além de proporcionar momentos de confraternização para as famílias.

O evento contará com deliciosas comidas típicas, como espetinhos, pastel, derivados do milho, cachorro-quente, caldos, bolos e doces. As bebidas como quentão, refrigerantes e água, também serão vendidas no local.

Para as crianças, haverá parque de diversões, quadrilha improvisada, e a animação do arraiá ficará por conta de Rodolfo Braga, Ferreirinha e Joari, e o grande Violeiro Pedro Barbosa.

A entrada do evento é franca, mas será vendido mesas no local para o conforto de toda a sua família, no valor de R$20 reais. As mesas serão vendidas apenas no dia e local da festa.

Para mais informações sobre esse grandioso evento, a população pode entrar em contato pelos telefones: (66) 9 9674-7888/ (66) 9 9981-5533 (organizadores do evento).

O Pároco Erivelton Almeida Postil, convida toda a população para prestigiar esse grandioso evento.