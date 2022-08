Por meio de uma nota, a Sinfra informou que não conseguiu concluir a licitação para a retomada das obras das duas pontes e que já teriam sido realizadas quatro licitações anteriormente para contratar uma empresa para a retomada das obras, mas nenhuma empresa teria se interessado em apresentar uma proposta para tocar as obras.

As pontes, que ligam os bairros Jardim Ipiranga ao Anel Viário e de outra que fica ao final da Rua José Barriga e liga os bairros Jardim Nilmara e Ezequiel Ramin, estão com suas obras paralisadas há um bom tempo e a sua conclusão é cobrada por moradores.

Após o A TRIBUNA publicar uma matéria expondo a situação de duas pontes de concreto iniciadas e cujas obras foram paralisadas sem ter uma conclusão, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) informou que está procurando caminhos jurídicos para viabilizar a dispensa de licitação para retomar as obras.

Sendo assim, a Sinfra agora busca uma alternativa jurídica para promover um processo de dispensa de licitação para, dessa forma, poder contratar uma empresa para finalizar as tais obras.

Uma equipe da secretaria iria se reunir na tarde de ontem (3) para debater o assunto e procurar agilizar esse processo para a retomada das obras. Não foi mencionada uma data para a retomada das obras.

A Sinfra informou ainda que as obras foram paralisadas por conta de serem tocadas pela mesma empresa e ela parou de tocar a obra por conta do falecimento do proprietário da mesma.

ENTENDA MELHOR

Em sua edição da última terça-feira (2), o A TRIBUNA mostrou o caso de duas pontes de concreto iniciadas e paralisadas antes de concluídas. Uma delas, que liga o bairro Jardim Ipiranga ao Anel Viário, já tem todos os pilares de sustentação da ponte prontos.

A outra ponte, que fica ao final da Rua José Barriga e liga os bairros Jardim Nilmara e Ezequiel Ramin, já está em estágio mais avançado, com as vigas de concreto já instaladas sobre os pilares, mas também segue sem conclusão.