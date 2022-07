Conforme o delegado, Santiago Rozendo Sanches, da Derf Rondonópolis, o grupo atuava no furto e na adulteração da carga, substituindo grãos originais e em perfeito estado por carga misturada com areia.

A investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis (Derf), com apoio da GCCO, apurou a atuação de um grupo envolvido no furto e adulteração de cargas de soja e farelo na cidade de Rondonópolis, tendo como vítima o Terminal Ferroviário da Rumo em Rondonópolis – principal polo de infraestrutura logística de Mato Grosso, responsável pelo escoamento de boa parte da safra de grãos do Estado.

Segundo o delegado titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, as investigações apontaram que o grupo operava o esquema desde 2020.

“Sendo o Estado considerado maior produtor do país, a atuação do grupo causou um prejuízo milionário para o agronegócio, forte responsável pelo sustento da economia de Mato Grosso, tamanha a importância do setor. O grupo criminoso agia como uma verdadeira máfia e, quando não conseguiam corromper funcionários, agiam mediante grave ameaça como forma de intimidação e, desta forma, alcançavam a concretização do crime”, observou o titular.

As investigações identificaram, ao todo, 30 pessoas, dentre empresários do ramo de transporte e comércio de grãos, agenciadores, motoristas de caminhão e funcionários da empresa vítima.