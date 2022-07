Enquanto ainda não há nenhuma definição oficial sobre o destino do prédio que foi construído pela Prefeitura de Rondonópolis para abrigar a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) na região do antigo aeroporto, o Município começou a ocupar o local.

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação foi transferida do Paço Municipal para um dos blocos do prédio.

Até ontem (25), a Prefeitura não havia informado o que motivou a mudança e nem se a transferência implicaria no prédio não ser mais cedido para uso da Unemat.

A última vez que o Município se manifestou publicamente e oficialmente sobre a questão foi no final de junho deste ano, quando o prefeito José Carlos do Pátio anunciou mais dois cursos da universidade para Rondonópolis e avisou que não iria mais entregar o prédio para abrigar a Unemat – apenas faria a cessão para a instituição.

Da mesma forma, a universidade não se manifestou sobre a questão depois do anúncio do prefeito. Assim, não há uma previsão de quando o campus avançado da Unemat em Rondonópolis vai ser transferido para o novo prédio – e se isso vai ocorrer.