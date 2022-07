A criação tem como objetivo fomentar, produzir e difundir conhecimentos e inovação, por meio da proposição de atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, em consonância com as especificidades regionais, com a sustentabilidade socioambiental, diversidade social, econômica e cultural.

O termo foi firmado entre a universidade e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que fez a cessão da área rural de 120,18 hectares localizada no município de Poxoréu-MT, na divisa com Rondonópolis e a uma distância aproximada de 38 km da instituição.

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) realizou a assinatura de contrato para concessão do espaço no qual será implantado o Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação (CEPEI).

A proposta do projeto prevê que o Centro irá consolidar e fortalecer o processo de interação do ensino superior com a prática em comunidades, contribuir para a superação das desigualdades de acesso à inovação, extensão, ensino e pesquisa a diferentes níveis de produtores, e participar com a construção de conhecimentos que possam ampliar os indicadores sociais da região, além de agregar valores econômicos, socioculturais e melhorar a qualidade de vida da população.