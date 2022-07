Geane Teles explica que os cargos comissionados que a administração municipal está criando nada tem a ver com a Educação.

“Não tem nada a ver, não precisa disso. Não adianta querer reinventar a roda. Isso daí é para gastar a verba do Fundeb, para não ter que fazer um rateio no final do ano. Enquanto isso, os terceirizados estão me ligando e pedindo ajuda porque não conseguem receber. O que está acontecendo em Rondonópolis é que o princípio da moralidade está sendo subjugado e rasgado. Isso é imoral”, completou a sindicalista.

O Sispmur já anunciou que irá continuar mobilizado contra a aprovação do projeto e promete encher o Plenário da Câmara na próxima quarta-feira, quando o projeto deve passar por uma segunda votação antes de ir para a sanção do prefeito José Carlos do Pátio (PSB).