A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) divulgou esta semana um estudo com os impactos nas finanças dos municípios que serão ocasionados por medidas federais como a redução do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis, desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como do estabelecimento do piso da enfermagem, piso do magistério e reajuste do piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, entre outros.

Segundo dados da CNM, o impacto, caso pautas ainda em tramitação sejam aprovadas, pode chegar a R$ 250,6 bilhões em todo o país.

Conforme o levantamento da CNM, para Rondonópolis as medidas devem resultar em um impacto de R$ 262.352.252,00 nas finanças municipais. A redução do ICMS provocará queda de mais de R$ 14,7 milhões aos cofres do município no ano.

Somente a redução do ICMS do diesel representará menos R$ 5,8 milhões na arrecadação do Município. Somando o impacto com ICMS dá mais de R$ 20 milhões em Rondonópolis. A desoneração do IPI causará um impacto de R$ 4,1 milhões localmente.