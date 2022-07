Familiares estão em busca de jovem que desapareceu em outubro de 2021 em Rondonópolis. Guilherme Buenaventura Flores, 25 anos, estava morando no alojamento de uma construtora em Rondonópolis, prestando serviço como pedreiro, quando desapareceu em 10 de outubro do ano passado. Desde então, a família não tem mais nenhuma notícia do rapaz.

Segundo a mãe de Guilherme, Cristiana Carvalho Buenaventura, que mora em São Paulo atualmente, o jovem foi contratado por uma empresa da cidade e se mudou para Rondonópolis para trabalhar. Ela explica que ele morava em um alojamento fornecido pela empresa no bairro Vila Operária.

A mãe relata que Guilherme mantinha contato diário com ela e que no dia 9 de outubro de 2021 saiu com colegas para beber em uma boate da cidade.