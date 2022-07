Rondonópolis deve voltar a contar com o Serviço de Atendimento Imediato ao Acidente de Trânsito (SAI) até o final de agosto. A volta do serviço deve ajudar na mediação de conflitos em acidentes de trânsito que causam somente danos materiais. Atualmente sem meios ágeis para essa mediação, condutores da cidade têm ficado no prejuízo.

Conforme a Corregedoria de Justiça, o SAI está suspenso em Rondonópolis devido a pandemia e porque a van usada para o atendimento está em manutenção, aguardando seu retorno à cidade. Em Cuiabá e Várzea Grande, o SAI já voltou a atender a população após a pandemia.

Como o A TRIBUNA mostrou recentemente, a reclamação é que, em casos de acidente em que não há vítimas, a polícia não comparece mesmo quando solicitada e a Justiça não conta com nenhum tipo de serviço para atender esses casos de forma imediata, o que impede que muitos motoristas entrem em acordo sobre o pagamento dos danos materiais, obrigando que cada parte pague os próprios prejuízos.

Diante da falta de algo ou alguém que obrigue o pagamento dos danos, sem uma judicialização dos casos, tem sido muito comum condutores se negarem a pagar os prejuízos causados.